AirPods-Konkurrenz: Jabra stellt Elite 5 vor

Mit reichlich Glück sehen wir heute Abend die AirPods Pro 2, doch der Wettbewerb ist nicht untätig. Ganz im Gegenteil, tws In-Ears mit ANC gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Auch die Dänen von Jabra bringen ein neues Modell auf den Markt. Hier gibt es eine kurze Übersicht.

Der Jabra Elite 5 ist ein tws In-Ear-Kopfhörer, der über ein Hybrid ANC und schlankes Design verfügt. Dank Qualcomms QCC3050 Bluetooth Chipset werden mit AAC, Qualcomm® aptX™ und SBC alle notwendigen Standards unterstützt. Damit der Klang auch ins Ohr kommt, verbauen die Dänen 6-mm große Treiber. Gleichzeitig ermöglicht der Chip ein deutlich verbessertes ANC, wozu auf die Feedback-Mikrofone an der Innenseite des Ohrs und Feedforward-Mikrofone an der Außenseite zugegriffen werden.

Die Akkulaufzeit soll maximal 7 Stunden betragen, mit dem Ladecase sind es bis zu 28 Stunden. Selbstverständlich sind die Elite 5 nach IP55 gegen Schweiß und Regen geschützt. Anbei einmal das Datenblatt:

Wir wollen noch einmal die Multipoint-Verbindung hervorheben: Selbst in 2022 ist das nach wie vor nicht selbstverständlich. Jabra selbst beschreibt den Elite 5 wie folgt:

,In der heutigen schnelllebigen Gesellschaft wird die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer, während das Ablenkungspotenzial stetig zunimmt. So wird es im Alltag immer schwieriger, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Jabra hat dieses Bedürfnis erkannt und mit den Jabra Elite 5 Kopfhörer entwickelt, die es ermöglichen, sich voll und ganz einer Sache zu widmen – egal, ob Musik oder Anruf. Das Allround-Talent ist perfekt für Menschen, die sowohl gerne in ihre Lieblingsmusik eintauchen, aber es auch genießen, sich virtuell zu verbinden und auszutauschen.“