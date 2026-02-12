Apple TV sichert sich drei Auszeichnungen bei den 78. Director´s Guild Awards

Apple TV hat einen prall gefüllten Trophäenschrank, der nun Zuwachs bekommen hat. Grundlage dafür war die Preisverleihung der 78. Director´s Guild Awards, wo sich der Streamingdienst gleich drei weitere Auszeichnungen sichern konnte. Wir haben die Details.

„The Studio“ setzt Erfolgskurs fort

Besonders erfolgreich war die Comedyserie The Studio. Die Produktion mit Seth Rogen wurde als beste Comedyserie ausgezeichnet. Zusätzlich erhielten Seth Rogen und Evan Goldberg für die Episode „The Oner“ den Directors Guild Award für herausragende Regieleistung in einer Comedyserie. Für Apple TV ist das ein weiterer Meilenstein: „The Studio“ zählt bereits jetzt zu den erfolgreichsten Comedyformaten der vergangenen Jahre. Zuvor hatte die Serie bereits bei anderen Preisverleihungen überzeugt, darunter mit insgesamt 13 Emmy-Auszeichnungen, unter anderem für die beste Comedyserie und den besten Hauptdarsteller. Auch bei den Golden Globes und den Critics’ Choice Awards konnte die Serie mehrfach punkten, Apfelpage berichtete

Dokumentarpreis für „Mr. Scorsese“

Einen weiteren Directors Guild Award erhielt die Dokumentarserie Mr. Scorsese. Rebecca Miller wurde für ihre Regieleistung ausgezeichnet. Die Serie bietet einen sehr persönlichen Einblick in Leben und Werk von Martin Scorsese und greift auf exklusives Archivmaterial sowie Interviews mit langjährigen Weggefährten zurück.

Auszeichnung auch für Apples Werbung

Abgerundet wurde der Erfolg durch einen Award im Werbebereich: Kim Gehrig wurde für den Apple-Spot „I’m Not Remarkable“ ausgezeichnet. Damit zeigt Apple erneut, dass auch seine Marketingproduktionen international auf hohem kreativem Niveau wahrgenommen werden.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.