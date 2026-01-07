Apple TV staubt sieben Critics Choice Awards 2026 ab

Für Apple TV startet das neue Jahr, wie das alte Jahr endete – man sammelt weiter fleißig Auszeichnungen und Awards. Damit kommen wir zu den Critics Choice Awards 2026, bei denen der Streamingdienst abräumen konnte.

Sieben Awards

Insgesamt war der Streamingservice aus Cupertino 31-mal nominiert, davon konnte man sieben in Awards ummünzen. Natürlich darf der Film „F1“ nicht fehlen, der zudem als erfolgreichster Sportfilm aller Zeiten gilt:

“F1”

Best Editing — Stephen Mirrione

Best Sound — Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John

“The Studio”

Best Comedy Series

Best Actor in a Comedy Series — Seth Rogen

Best Supporting Actor in a Comedy Series — Ike Barinholtz

“Severance”

Best Supporting Actor in a Drama Series — Tramell Tillman

“Pluribus”

Best Actress in a Drama Series — Rhea Seehorn

Damit steigt die Anzahl der eingestrichenen Awards auf 672 bei nunmehr 3028 Nominierungen. Kein anderer Streamingdienst kann da mithalten.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.