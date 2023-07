Home iCloud / Services Apple TV+ setzt die nächste Serie nach der ersten Staffel ab

Der Katalog an Inhalten bei Apple TV+ ist nun mindestens so stark ausgebaut, dass man nicht alle Inhalte, die man interessant findet, in der Probephase vollständig anschauen kann. Das sieht auch der Streamingdienst so und fängt an, Inhalte wieder abzusetzen, die nicht den Erwartungen entsprachen. Nach der ersten Serie trifft es dieses Mal eine Dokumentation.

„Monster Factory“ bekommt keine zweite Staffel

Bisher bekamen die Serien alle eine weitere Staffel oder endeten, wie im Fall von „See – Reich der Blinden“. Apfelpage berichtete damals. Nun jedoch wird die zweite Serie nach „High Desert“ nach nur einer Staffel eingestellt. Konkret handelt es sich dabei um die Dokumentation „Monster Factory“, welche einen Blick hinter die Kulissen der Wrestling-Industrie bietet. Das Aus selbst wurde durch den Besitzer der Monster Factory via twitter bestätigt.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

