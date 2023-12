Home iCloud / Services Apple TV+: Sci-Fi-Serie „Foundation“ wird um dritte Staffel verlängert

Apple TV+: Sci-Fi-Serie „Foundation“ wird um dritte Staffel verlängert

Apple TV+ hat von Anfang an auf extrem hochwertige Serien gesetzt und sich so eine feste Nische erobern können. Dies macht sich besonders bei den Sci-Fi-Serien besonders bemerkbar und Fans von „Foundation“ dürfen aufatmen – es wird Nachschub geben.

Dritte Staffel von „Foundation“ bestätigt

Gerade erst ging die zweite Staffel von „Foundation“ zu Ende, die rund 100 Jahre nach dem Ende der ersten Staffel einsetzte und Apple TV+ nutzte die Gelegenheit, um eine dritte Staffel zu bestätigen. Auch die wird wieder auf den Büchern von Isaac Asimov basieren, zum möglichen Handlungsstrang ist jedoch nichts bekannt. David S. Goyer wird wieder für das Drehbuch verantwortlich sein, die Hauptrollen werden von Lee Pace und Jared Harris gespielt. Das Filmstudio Skydance Animation wird diese Serie wieder produzieren. Mit einem Start der dritten Staffel ist mit Sicherheit nicht vor Sommer 2024 zu rechnen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!