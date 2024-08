Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt zweite Staffel von „SILO“ für kommenden November an

Apple TV+ kündigt zweite Staffel von „SILO“ für kommenden November an

Apple TV+ hat ein ausgewiesenes Faible für Sci-Fi-Serien und innerhalb dieses Genres einige Überraschungserfolge gefeiert. Dazu zählt auch die dystopische Serie „SILO“, deren zweite Staffel noch in diesem Jahr anlaufen wird.

Zweite Staffel läuft im November 24 an

Die Serie „SILO“ basiert auf den gleichnamigen Büchern von Hugh Howey, den Apple TV+ auch als einer der ausführenden Produzenten verpflichtet hat. Im Kern geht es darum, dass die letzten 10.000 Menschen nach der tödlichen Kontamination der Erdoberfläche in unterirdische Silos flüchtete. Doch keiner weiß, warum und wer diese Anlagen gebaut hat. Nach einem Mord macht sich Juliette, gespielt von Rebecca Ferguson, auf die Suche nach Antworten und entdeckt dabei erschütternde Geheimnisse. Nun kündigte der Streamingdienst an, wann die zweite Staffel anlaufen wird. Die erste Folge der zweiten Staffel wird exklusiv am 15. November 2024 ausgestrahlt, anschließend geht es im wöchentlichen Turnus weiter. Insgesamt gibt es zehn Episoden, auf die sich die Fans freuen dürfen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.