Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Vergessenes Sylt“ für 1,99 Euro motnehmen

Das Wochenende neigt sich so langsam dem Ende entgegen und damit haben wir bereits knapp 30 % des Jahres 2026 hinter uns gebracht. Wer da noch mal etwas die Seele baumeln lassen will, kann sich noch ein richtig spannendes Buch bei Apple zu einem besonders günstigen Preis sichern.

Das E-Book der Woche

Der vorangegangene Fall steckt Hannah Lambert immer noch tief in den Knochen. Schließlich wurde sie entführt und hätte ihre Hilfsbereitschaft beinahe mit dem Leben bezahlt. Ausgerechnet in ihrem schwächsten Moment wird sie mit einem neuen Mordfall konfrontiert, der sofort alte Erinnerungen weckt. Um einem neuen Täter das Handwerk zu legen, muss Hannah weit in ihre eigene Vergangenheit reisen und sich mit einer abscheulichen Bluttat auseinandersetzen, die seinerzeit auf Sylt für Angst und Schrecken sorgte …

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Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

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