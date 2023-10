Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Trailer und Starttermin für die 4. Staffel „For All Mankind“ an

Apple TV+ kündigt Trailer und Starttermin für die 4. Staffel „For All Mankind“ an

Der Serienherbst wird heiß, auch auf Apple TV+. Gegen Mitte November kehrt mit „For All Mankind“ eine der Erstlingsserien für die bereits vierte Staffel zurück und dürfte wieder für fesselnde Momente sorgen.

Der Trailer ist da

Die Serie, die das Wettrennen im All um die erste bemannte Landung auf dem Mond umdreht, gehört zu den Erstlingswerken von Apple TV+ und bekommt im kommenden Monat die vierte Staffel spendiert. Nachdem die Besiedlung des Mars in der dritten Staffel erfolgreich stattfand, knüpft die vierte Staffel daran an und beleuchtet das menschliche Schaffen – der Rote Planet soll mit dem Abbau von Mineralien wirtschaftlich genutzt werden, was zwischen den Protagonisten langsam aber sicher zu Spannungen führt. Der Trailer bietet nun einen ersten konkreten Einblick dazu:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Ensemblebesetzung, die für die vierte Staffel zurückkehrt, umfasst Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu und Coral Peña sowie die neuen Serien-Stammgäste Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern und Svetlana Efremova.

Am 10. November startet die vierte Staffel

Die vierte Staffel wird insgesamt wieder zehn Folgen umfassen. von denen die ersten beiden Folgen direkt am Start der Staffel am 10. November 2023 auf Apple TV+ zum Abruf bereitstehen. Die restlichen Folgen werden dann wöchentlich ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!