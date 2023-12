Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Teaser und Starttermin von Doku „Messi´s World Cup: The Rise of a Legend“ an

Apple TV+ kündigt Teaser und Starttermin von Doku „Messi´s World Cup: The Rise of a Legend“ an

Apple TV+ hat nicht nur hochwertige Serien im Angebot, auch bei den Dokumentationen ist man richtig stark aufgestellt und es gibt ja auch noch Live-Sport. Das sind genau die richtigen Stichworte, denn der Streamingdienst spielte bei der Verpflichtung von Lionel Messi durch Inter Miami eine wichtige Rolle. Unter anderem drehte man zwei Dokumentationen, von denen eine bereits abgerufen werden kann. Nun äußert sich der Streamingservice zur zweiten Doku.

Teaser ist nun verfügbar

Ob nun Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi der bessere Fussballer ist, müssen andere entscheiden. Fakt ist aber, dass La Pulga, wie der Argentinier auch genannt wird, bei der letzten WM in Katar endlich den langersehnten Weltmeister-Titel mit der argentinischen Mannschaft erringen und so endgültig aus dem Schatten von Diego Maradona heraustreten konnte. Die Dokumentation „Messi´s World Cup: A Rise of a Legend“ begleitet ihn und das Team während des Turniers und gewährt einmalige Einblicke hinter die Kulissen. Als ersten Anschmecker veröffentlichte Apple TV+ nun den offiziellen Teaser:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Serie enthält auch die bisher persönlichsten Interviews mit Messi, neben Gesprächen mit Teamkollegen, Trainern, Konkurrenten, frommen Fans und Kommentatoren, die von dem unglaublichen Einfluss und Einfluss bezeugen, die er auf eine Nation und Weltbühne hat, sowie die Anmut, Stärke und Willenskraft, die er im Laufe seiner Karriere gezeigt hat. Dabei wird während der Doku eindrucksvoll der Turnierverlauf gezeigt, inklusive der vollkommen überraschenden Auftaktniederlage gegen Saudi Arabien am ersten Spieltag der Gruppenphase.

Erscheint im Februar 2024

Die Dokumentation ist bereits die zweite Zusammenarbeit zwischen dem Ausnahmefussballer und Apple TV+. Insgesamt wird es vier Folgen geben, die ab dem 21. Februar 2024 exklusiv auf dem Streamingdienst aus Cupertino abgerufen werden können.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!