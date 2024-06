Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Starttermin und Trailer für die limitierte Serie „Lady in the Lake“ an

Apple TV+ legt weiterhin ein beeindruckendes Tempo an den Tag, was die Ankündigung neuer Inhalte betrifft. Für die neueste Serie konnte man die Oscargewinnerin Natalie Portman gewinnen, die gegen Mitte Juli anlaufen wird.

Trailer ist nun verfügbar

Natalie Portman spielt die Hauptrolle in der limitierten Serie „Lady in the Lake“, in der sich zudem auch als ausführende Produzentin fungiert. Der Streamingdienst beschreibt die Serie mit den folgenden Worten:

„Als das Verschwinden eines jungen Mädchens die Stadt Baltimore am Erntedankfest 1966 erfasst, konvergieren das Leben zweier Frauen auf einem tödlichen Kollisionskurs. Maddie Schwartz (Portman) ist eine jüdische Hausfrau, die versucht, eine geheime Vergangenheit zu verlieren und sich als investigative Journalistin neu zu erfinden, und Cleo Johnson (Ingram) ist eine Mutter, die durch den politischen Untergrund von Black Baltimore navigiert, während sie darum kämpft, für ihre Familie zu sorgen. Ihre unterschiedlichen Leben scheinen zunächst parallel zu sein, aber als Maddie auf Cleos mystifizierenden Tod fixiert wird, öffnet sich eine Kluft, die alle um sie herum in Gefahr bringt. Von der visionären Regisseurin Alma Har’el entsteht „Lady in the Lake“ als fieberhafter Noir-Thriller und eine unerwartete Geschichte über den Preis, den Frauen für ihre Träume zahlen.“

Alma Har’el hat die Serie konzipiert und zudem auch die Regie übernommen, der Plot klingt spannend. Der Trailer könnte euch einen weiteren Einblick geben:

Wohl auf eine Staffel begrenzt

Die Serie umfasst insgesamt sieben Folgen, von denen die ersten beiden Episoden zum Start am 19. Juli 2024 exklusiv auf Apple TV+ abrufbar sind. Limitiert bedeutet übrigens, dass Apple TV+ wohl nur diese eine Staffel produziert, ein späteres Spin-Off ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

