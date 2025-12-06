Sonos App steht in Version 80.34.37 bereit: Das ist neu

Wir haben ja Sommer die neue Sonos Arc Ultra etwas genauer unter die Lupe genommen. Die Hardware konnte uns, mit einigen Anlauf­schwierigkeiten, durchaus zufriedenstellen, die App hat uns hingegen Nerven gekostet. Der Hersteller will dem nun mit einem weiteren Update zuleibe rücken.

Sonos-App ist in Version 80.34.37 erschienen

In der App sich in Version 80.34.37 nun lokale Alben auf Mobilgeräten nun besser strukturieren. Nutzer können ihre Musik nach Zusammenstellungen oder Albumkünstlern gruppieren, außerdem ist eine Ordnersortierung nach Liednamen, Titelnummern oder Dateinamen möglich. Sonos reagiert damit auf anhaltende Kritik an der unübersichtlichen Navigation lokaler Bibliotheken.

Neue Firmware für Lautsprecher

Die Lautsprecher haben zudem eine neue Firmware spendiert bekommen, die Probleme ausmerzen soll, die vor allem Mac-Nutzer erleben mussten. Die Indexierung freigegebener Musikordner über SMB soll nun zuverlässiger funktionieren, zudem wurden Verbindungsabbrüche bei großen Freigaben reduziert. Ergänzend optimiert das Update die Kommunikation zwischen App und Lautsprechern, was für eine spürbar schnellere Reaktion bei Eingaben sorgen soll. Beide Updates werden in Wellen bereitgestellt, es kann also etwas dauern.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!