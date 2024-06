Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Starttermin für die Doku-Serie „Omnivore“ an

Mitunter hat Apple TV+ auch einen besonders feinen Sinn für Humor, wie der Titel „Omnivore“ zeigt. So heißt die neue Dokumentationsserie auf dem Streamingdienst, welche die Beziehung des Menschen zu Lebensmitteln zeigt. Übrigens, als Omnivoren werden in der Biologie Lebewesen bezeichnet, die sowohl Fleisch als auch Pflanzen essen.

Bei „Omnivore“, handelt es sich um eine Doku-Serie, die vom weltberühmten Koch René Redzepi kreiert wurde und die Schönheit und Komplexität der menschlichen Erfahrung anhand von beliebten berühmten Zutaten erkundet. Unter anderem stehen dabei mit Bananen, Chilis, Kaffee, Mais, Schweinefleisch, Reis, Salz und Thunfisch im Mittelpunkt, zählen diese doch zu den Lebensmitteln, die weltweit am häufigsten gegessen werden.

Die Serie führt die Zuschauer an Reisezielen auf der ganzen Welt, darunter Dänemark, Serbien, Thailand, Spanien, Japan, Dschibuti, Peru, Südkorea, Frankreich, Kolumbien, Indien, Bali, Ruanda und Mexiko, sowie an Orte in den Vereinigten Staaten. Insgesamt verfügt die Doku über acht Folgen und wird ab dem 19. Juli 2024 auf Apple TV+ gestreamt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

