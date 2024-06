Home Hardware Yale aktualisiert seine Bridge – ab sofort ist die ConnectX-Bridge verfügbar

Yale ist ein Smart-Home-Anbieter, der hierzulande etwas unter dem Radar fliegt. Das ist schade, denn es gibt zwei Alleinstellungsmerkmale: Einmal zählt das Smart Lock Linus L2 zu einem der schönsten Geräte seiner Klasse, andererseits gibt es von Yale einen smarten Safe. Beide Geräte werden über die hauseigene Schaltzentrale gesteuert und diese hat nun ein Upgrade spendiert bekommen.

Neue Bridge mit besserer Effizienz

Optisch unterscheidet sich die ConnectX-Bridge eigentlich nicht von seinem Vorgänger, unter der Haube hat Yale aber diverse Verbesserungen vorgenommen. Im Vergleich zur vorherigen Wi-Fi Bridge benötigt die ConnectX 24 % weniger Strom und bietet eine größere Wi-Fi-Reichweite von bis zu ca. 20 m und eine Bluetooth-Reichweite von bis zu ca. 10 m an. Nutzer können auch die Akkulaufzeit ihres Linus® L2 Geräts verlängern, indem sie es mit der Wi-Fi Bridge verbinden. Zudem lassen sich nun bis zu vier Geräte an eine ConnectX-Bridge koppeln. Last but not least werden damit auch Sprachassistenten unterstützt.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Bridge ist ab sofort beiYale verfügbar. Die UVP liegt bei 79,99 Euro, eingerichtet und gesteuert wird die ConnectX über die Yale Home-App. Die alte Bridge wird derzeit noch via Amazon und Co. abverkauft.

