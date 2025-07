Apple TV+ kündigt neue Serie mit Jennifer Aniston in der Hauptrolle an

Im Spätherbst 2019 debütierte Apple TV+ mit einer Handvoll Serien, unter anderem mit „The Morning Show“ von und mit Jennifer Aniston. Nun kündigte der Streamingdienst eine weitere Zusammenarbeit mit der ehemaligen Schauspielerin von F.R.I.E.N.D.S. an. Wir haben die Details dazu.

Serie „I’m Glad My Mom Died“ angekündigt

Bei der Ankündigung handelt es sich um die Serie I’m Glad My Mom Died“, die auf dem gleichnamigen autobiografischem Bestseller „I’m Glad My Mom Died“ von Jeannette McCurdy basiert. Im Kern geht es bei der neuen Dramedy-Serie, erzählt in zehn Episoden, um die Geschichte einer jungen Schauspielerin, die in einer gefeierten Kindersendung mitspielt. Hinter den Kulissen aber dominiert ihre narzisstische Mutter das Geschehen. Sie ist ehrgeizig, kontrollierend und fest davon überzeugt, selbst Teil des Ruhms zu sein. Jennifer Aniston übernimmt dabei die Rolle der besagten Mutter und fungiert überdies als ausführende Produzentin der Serie. McCurdy ist Teil des Drehbuch-Autorenteams.

Start noch unbekannt

Apple TV+ hält sich ansonsten mit Details zurück, was nicht ungewöhnlich ist. So ist noch nicht klar ersichtlich, ob die Arbeiten daran schon begonnen haben oder nicht. Demzufolge ist ein potenzieller Start der Serie ebenfalls vollkommen offen. Müssten wir raten, würden wir auf das Frühjahr 2026 tippen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.