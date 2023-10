Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt dreiteilige Doku „John Lennon: Murder Without A Trial“ an

Apple TV+ kündigt dreiteilige Doku „John Lennon: Murder Without A Trial“ an

Es gibt Musiker, deren Wirken auch weit über den eigenen Tod hinaus geht. Amy Winehouse wäre hier zu nennen, Tina Turner, Freddy Mercury oder auch Jim Morrison oder Janis Joplin. Nicht zu vergessen auch Jimi Hendrix. Der Tod von John Lennon im Jahr 1980 am 08. Dezember hatte seine ganz eigene Dramatik und Apple TV+ kündigte nun darüber eine dreiteilige Doku an.

„John Lennon: Murder Without A Trial“

John Lennon hatte zu der Zeit seinen Frieden mit den Beatles gemacht, seine Drogenprobleme in den Griff bekommen, war US-Staatsbürger geworden und schätzte zusammen mit Yoko Ono das Leben in New York. Das führte  schließlich dazu, dass er gegenüber Fans offener wurde, was letztlich sein Verhängnis werden solle. Mark David Chapman, Fan von Lennon seit seinem 8. Lebensjahr, war mit dem Ziel unterwegs, John Lennon zu töten. Diese tragische Geschichte hat so viele Facetten, dass Apple TV+ für die Doku gleich drei Folgen produzieren lässt.

Ausstrahlungstermin unbekannt

Apple TV+ hat sich weder konkret zu den Inhalten geäußert, noch wie lange die drei einzelnen Folgen laufen. Auch der Starttermin wurde noch nicht kommuniziert. Hier würde sich natürlich der eingangs erwähnte Todestag von John Lennon anbieten.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

