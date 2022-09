Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Dokumentation über Selene Gomez an

Apple TV+ kündigt Dokumentation über Selene Gomez an

Selena Gomez gehört zu einer Clique an jungen Stars wie Demi Lovato, Vanessa Hudgens oder Miley Cyrus, die rund um die 2010er-Jahre wie aus dem Nichts berühmt geworden sind. Und mit ihren knapp 30 Jahren hat Gomez nun schon ein bewegtes Leben hinter sich. Oder es ist bewegt genug, dass man darüber eine Dokumentation drehen kann und damit kommen wir zu Apple TV+.

„My Mind and Me“

Der neue Dokumentarfilm stammt von Lighthouse und Interscope Films und markiert Apples zweite Partnerschaft mit den Produzenten nach der Veröffentlichung der Billie Eilish-Dokumentation „The World Is A Little Blurry“ im Februar 2021. Im Fall von Selena Gomez geht es aber nicht vorrangig um den Erfolg, sondern vielmehr um ihre mentalen Erkrankungen und ihren Umgang damit.

Wanna hear a part to my story…#MyMindAndMe coming soon to @AppleTvPlus pic.twitter.com/xLwyaVEyWr

Diese scheint Gomez augenscheinlich überwunden zu haben, brilliert sie doch gerade in der Serie „Only Murder in the Building auf Disney+, die ihr zudem einen Emmy einbrachte. Leider gibt es noch keinen Starttermin, wann die Dokumentation auf Apple TV+ ausgestrahlt wird.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

