Apple TV kündigt die zweite Staffel von „Beschütze sie“ für Februar 2026 an

Apple TV legt aktuell wieder ein ziemlich flottes Tempo an den Tag und will sein Portfolio an eigens produzierten Serien ausweiten. Dazu gehört es auch, dass man neue Staffeln für bereits verfügbare Serien in Auftrag gibt und damit kommen wir zur Serie „Beschütze sie“. Fans davon dürfen sich im Februar auf eine zweite Staffel freuen.

Zweite Staffel bestätigt

Es handelt sich hierbei um eine recht düstere Dramaserie mit Jennifer Garner in der Hauptrolle. Obwohl sie bei der Masse nicht ganz den Anklang fand, bestätigte Apple TV bereits im Frühling eine zweite Staffel. Nun konkretisiert der Streamingdienst das Ganze mit einer offiziellen Pressemitteilung. Jennifer Garner übernimmt wieder die Hauptrolle und fungiert darüber hinaus auch als eine der ausführenden Produzenten. Neben ihr kehren die Stars Angourie Rice, David Morse und Nikolaj Coster-Waldau zurück, und Judy Greer und Rita Wilson sind neu dabei. In der zweiten Staffel von „The Last Thing He Told Me“ taucht Owen (Coster-Waldau) nach fünf Jahren auf der Flucht wieder auf, und Hannah (Garner) und ihre Stieftochter Bailey (Rice) müssen schnell herausfinden, wie sie ihre Familie wieder vereinen können, bevor die Vergangenheit sie einholt.

Startet gegen Ende Februar

Die zweite Staffel wird acht Episoden umfassen und mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem wöchentlichen Turnus ausgestrahlt. Die erste Folge soll am 20. Februar 2025 exklusiv auf dem Streamingdienst debütieren. Konkrete Details sind ebenso Mangelware wie ein Trailer. Das könnte auch daran liegen, dass das Buch von Laura Daves, auf dem die zweite Staffel basiert, noch nicht veröffentlicht wurde.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen. Derzeit gibt es ein kleines Angebot. Aktuell kann Apple TV für sechs Monate für je 4,99 Euro im Monat abonniert werden. Das Angebot sollte direkt in der Apple-TV-App angezeigt werden.