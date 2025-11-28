Home » Deals » Black Friday 2025 bei Amazon: Kindles im Angebot

28. November 2025

Patrick Bergmann

Black Friday 2025 bei Amazon: Kindles im Angebot

Der Black Friday ist endlich da, nachdem die letzten zwei Wochen bereits fleißig die Werbetrommel gerührt wurde. Die AirPods Pro 3 lassen sich bei Amazon noch nicht zum sagenumwobenen Preis finden, stattdessen gibt es einige Kindle-Modelle reduziert. 

Kindles im Angebot

Beim Lesen scheiden sich die Geister: Die eine Fraktion mag das haptische Gefühl des Blätterns und dem Geruch des Papiers. Die anderen wollen möglichst viele Bücher in den Urlaub mitnehmen, ohne das Gewicht. Genau hier kommt der Kindle ins Spiel, aktuell sind einige Modelle stark konzentriert.

Amazon Kindle Colorsoft (neueste generation) – Mit Farb-Display und Frontlicht mit verstellbarer Farbtemperatur – 16 GB Amazon Kindle Colorsoft (neueste generation) – Mit Farb-Display und Frontlicht mit verstellbarer Farbtemperatur – 16 GB
Hersteller: Amazon
Preis bei amazon* : 174,99 EUR

 

Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (neueste generation) – Unser schnellster Kindle, mit Frontlicht mit automatischer Anpassung und kabellosem Aufladen – 32 GB – schwarz metallic Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (neueste generation) – Unser schnellster Kindle, mit Frontlicht mit automatischer Anpassung und kabellosem Aufladen – 32 GB – schwarz metallic
Hersteller: Amazon
Preis bei amazon* : 159,99 EUR

 

 

Amazon Kindle Paperwhite (neueste generation) – Unser schnellster Kindle, mit neuem 7-Zoll-Display und wochenlanger Akkulaufzeit – 16 GB – ohne Werbung – schwarz Amazon Kindle Paperwhite (neueste generation) – Unser schnellster Kindle, mit neuem 7-Zoll-Display und wochenlanger Akkulaufzeit – 16 GB – ohne Werbung – schwarz
Hersteller: Amazon
Preis bei amazon* : 139,99 EUR

 

 

Amazon Kindle (neueste generation) – Der leichteste und kompakteste Kindle, mit blendfreiem Bildschirm, schnellerem Umblättern und anpassbarem Frontlicht – 16 GB – ohne Werbung – matchagrün Amazon Kindle (neueste generation) – Der leichteste und kompakteste Kindle, mit blendfreiem Bildschirm, schnellerem Umblättern und anpassbarem Frontlicht – 16 GB – ohne Werbung – matchagrün
Hersteller: Amazon
Preis bei amazon* : 94,99 EUR

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

