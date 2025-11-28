Black Friday 2025 bei Amazon: Kindles im Angebot

Der Black Friday ist endlich da, nachdem die letzten zwei Wochen bereits fleißig die Werbetrommel gerührt wurde. Die AirPods Pro 3 lassen sich bei Amazon noch nicht zum sagenumwobenen Preis finden, stattdessen gibt es einige Kindle-Modelle reduziert.

Kindles im Angebot

Beim Lesen scheiden sich die Geister: Die eine Fraktion mag das haptische Gefühl des Blätterns und dem Geruch des Papiers. Die anderen wollen möglichst viele Bücher in den Urlaub mitnehmen, ohne das Gewicht. Genau hier kommt der Kindle ins Spiel, aktuell sind einige Modelle stark konzentriert.

