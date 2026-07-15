Apple TV kann sich 89 Nominierungen bei den kommenden Emmy-Awards sichern

Die Award-Saison 2026 läuft für Apple TV weiter auf Hochtouren. Bei den 78. Primetime Emmy Awards kommt der Streamingdienst auf 89 Nominierungen über 15 Programme – ein neuer Rekord. Wir haben die Details.

Fast 90 Nominierungen

Die Television Academy gab die Nominierungen am 8. Juli bekannt. Apple landet auf Platz drei hinter HBO Max (122) und Netflix (111) – wohlgemerkt mit einem deutlich kleineren Katalog. Jeweils drei Comedy- und drei Dramaserien stehen in der Kategorie „Outstanding Series“, eine Breite, die in diesem Jahr kein anderer Anbieter vorweisen kann.

Widow’s Bay und Pluribus vorn Die Horror-Comedy Widow’s Bay führt mit 19 Nominierungen das Feld an – und ist damit die meistnominierte neue Serie des gesamten Emmy-Jahrgangs. Dies berichte der Streamingdienst stolz in seiner eigenen Pressemitteilung. Berücksichtigt wurde die Serie unter anderem für „Outstanding Comedy Series“, in sechs Schauspielkategorien sowie für Regie und Drehbuch. Apple hatte Widow’s Bay bereits vorab für eine zweite Staffel verlängert. Dicht dahinter folgt Pluribus mit 18 Nominierungen. Das Sci-Fi-Drama von Vince Gilligan brachte Rhea Seehorn eine Nominierung als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie ein. Weitere Nominierungen im Überblick Shrinking kommt auf zehn Nominierungen, darunter Jason Segel als bester Comedy-Hauptdarsteller und Michael J. Fox als bester Gastdarsteller. Slow Horses sammelt neun Nennungen, mit Gary Oldman erneut als bester Drama-Hauptdarsteller. Margo’s Got Money Troubles debütiert mit acht Nominierungen, darunter Elle Fanning, Michelle Pfeiffer und Nick Offerman. Your Friends & Neighbors komplettiert die Apple-Dramaserien in der Kategorie „Outstanding Drama Series“. Weitere Nennungen gingen an Mr. Scorsese, Murderbot, Palm Royale und Monarch: Legacy of Monsters. Die Verleihung findet am 14. September auf NBC statt.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.