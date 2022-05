Home iCloud / Services Apple TV+: Erster Teaser zum Animationsfilm Luck ist verfügbar

Apple TV+: Erster Teaser zum Animationsfilm Luck ist verfügbar

Mit dem Animationsstudio „Skydance“ hat Cupertino für seinen Streamingdienst Apple TV+ einen langjährigen Vertrag abgeschlossen und die erste Zusammenarbeit daraus ist der Animationsfilm „Luck“. Nun gibt es dafür den ersten Teaser.

Der erste eigens produzierte Animationsfilm

Luck“ ist der erste abendfüllende 3D-Animationsfilm, der von Skydance extra für Apple TV+ produziert wurde. Der Film handelt von einem Mädchen namens Sam Greenfield, der unglücklichsten Person der Welt, die in das magische Land des Glücks stolpert. Für die Synchronisation konnte sich Apple TV+ absolute Hochkaräter sichern. Zu den Sprechern gehören Eva Noblezada als Stimme von Sam, Whoopi Goldberg als Sicherheitschef Captain, Simon Pegg als Bob, die glückliche schwarze Katze, Jane Fonda als Drache und CEO von Good Luck sowie Flula Borg, die Jeff the Unicorn spielt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Premiere Anfang August

Der Trailer ist auf jeden Fall charmant und macht Lust darauf. Der Film wird von Peggy Holmes mit einem Originaldrehbuch von Kiel Murray umgesetzt. John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg und David Eisenmann sind als ausführende Produzenten an Bord. Premiere auf Apple TV+ ist der 5. August.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich dabei über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!