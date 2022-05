Home Deals Das E-Book der Woche: „Verlorenes Vernègues“ für 1,99€ kaufen

Das E-Book der Woche: „Verlorenes Vernègues“ für 1,99€ kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 15. Mai 2022 um 19:26 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wochenende ist Freizeit und damit kommen wir zu den Hobbys. Wie wäre es dann mal wieder, ein Buch zu lesen? Passend dazu gibt es wieder den Pageturner von Apple, kuratiertes E-Book, welches sich deutlich günstiger kaufen lässt. Diese Woche dürft ihr wieder in die Provence nach Frankreich entschwinden.

Das E-Book der Woche

Ein Rudel Wölfe in einer Geisterstadt mitten in der Provence – ein ungewöhnlicher und dramatischer neuer Fall für Capitaine Roger Blanc.

Anfang Januar in der Provence. Schnee fällt, und die Tage verlaufen ruhig für die Gendarmen, denn in der Kälte scheint selbst das Verbrechen erstarrt zu sein. Mitten in der Nacht werden Capitaine Blanc und Lieutenant Tonon jedoch zu einem rätselhaften Einsatz in eine Geisterstadt gerufen. Vieux Vernègues ist ein mittelalterlicher Ort, der eine Idylle wie aus dem Bilderbuch sein könnte, hätte nicht ein Erdbeben ihn vor gut hundert Jahren zerstört. Jetzt ist es ein verlassenes Trümmerfeld im Schatten einer düsteren Burgruine. Alarmiert wurde die Gendarmerie von zwei alten Schafhirten. Zwölf Tiere ihrer Herde wurden in weniger als einer Stunde getötet – von Wölfen.

Schnell spricht sich herum, dass ein Wolfsrudel die Gegend unsicher macht. Diese Tiere stehen unter Naturschutz, doch die Angst ist stärker: Schäfer, Jäger und sogar der Bürgermeister scheren sich nicht um die Gesetze und greifen zu den Waffen. Blanc und seine Kollegen merken zudem bald, dass noch weitere Gestalten nachts durch die Wälder streifen und seltsame Dinge tun. Jeder misstraut jedem, und alle fürchten den Wolf – eine explosive Lage, die schließlich außer Kontrolle gerät. Denn tatsächlich wird bald ein Toter zwischen den Ruinen

gefunden …

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!