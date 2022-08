Home iCloud / Services Apple TV+: Erste Staffel von „SEE“ gerade kostenlos streamen

Apple TV+ möchte aktuell neue Zuschauer anlocken und stellt einen Launch-Titel kostenlos bereit. Die erste Staffel von „SEE“ kann für kurze Zeit gratis in der TV-App geschaut werden.

Die Zeit der Lockungen geht weiter: Apple TV+ möchte neue Kunden für seinen Streamingdienst begeistern. Zu diesem Zweck hat man ein zeitlich befristetes Angebot live gestellt.

Zuschauer können ab sofort die erste Staffel von „SEE“ kostenlos schauen. Hierzu müssen sie nur die TV-App öffnen. Natürlich kann Apple TV+ auch im Web, auf den meisten Smart TVs sowie Konsolen genutzt werden.

Die Jagd nach Kunden wird intensiver

In „SEE“ wird die düstere und brutale Geschichte der Menschheit in einer fernen Zukunft erzählt. Die Menschen haben ihr Augenlicht vor Jahrhunderten eingebüßt, was sie allerdings nicht daran hindert, einander erbittert und hinterhältig zu bekämpfen.

Die Gratisaktien fällt zeitlich mit dem Start der dritten und letzten Staffel bevor, die ab dem 26. August auf Apple TV+ zu sehen sein wird. Entsprechend ist die erste Staffel auch nur für kurze Zeit kostenlos zu sehen.

Apple TV+ kostet regulär fünf Euro im Monat, allerdings läuft aktuell ein Deal, in dessen Rahmen Zuschauer den Dienst für drei Monate kostenlos nutzen können, wie ihr hier lesen könnt. Auch Apple Music gibt es aktuell für drei Monate kostenlos. Spotify und Deezer haben ähnliche Lockangebote gestartet. Ohne Zweifel sind die Dienste versucht, abgesprungene Kunden zurückzugewinnen.

