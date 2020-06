Sportlich: Apple holt Ex-Amazon-Sportchef zu Apple TV+

Apple hat eine weitere Personalie für die weitere Entwicklung von Apple TV+ eingefädelt. Diesmal geht es allerdings nicht um neue Filme und Serien für den Streamingdienst. Apple möchte bekanntlich auch im Sport-Sektor Marktanteile erobern und hat hierfür nun eine ideale Besetzung gefunden.

Apple holt James DeLorenzo zu Apple TV+, das geht zuletzt aus dem LinkedIn-Profil des Managers hervor. DeLorenzo war bis 2016 verantwortlicher Manager für die Sport-Division von Amazon. Dort hat man schon seit Jahren große Ambitionen, auch in Deutschland. Dort hat Amazon diverse Pakete an Übertragungsrechten für verschiedene Fußballligen und Pokalspiele erworben. Zuletzt ist man auch in die Live-Übertragung von Bundesliga-Partien für alle Prime-Kunden eingestiegen.

Tweetscoop: Apple has hired Amazon exec Jim DeLorenzo to head up sports for its Apple TV unit. DeLorenzo went to Amazon in 2016 to run sports there, tho his current LinkedIn says he’s svp at Amazon’s Audible.

— Peter Kafka (@pkafka) June 4, 2020