„For All Mankind“: Dreharbeiten trotz Corona wieder aufgenommen, zweite Staffel fast fertig

Apple setzt die Produktion von „For all Mankind“ fort. Diese war durch die Auswirkungen der um sich greifenden Corona-Pandemie unterbrochen worden, sowie die Produktion der meisten laufenden Film- und Serienprojekte. Es fehlten nur noch wenige Folgen zum Abschluss der zweiten Staffel.

Apples Original-Serie „For All Mankind“ wird weiter produziert. Wie zuletzt aus Berichten von Branchenmedien hervorging, wurde die Arbeit an dem Serienprojekt nach Monaten des Stillstands nun wieder aufgenommen. Im März waren die Dreharbeiten für „For All Mankind“, wie auch die Arbeiten an den übrigen Apple-Originals und auch den meisten anderen laufenden Filmproduktionen abgebrochen worden, natürlich aufgrund der immer mehr aus dem Ruder laufenden Corona-Pandemie.

„For All Mankind“ womöglich erstes Original mit zweiter Staffel

Als die Dreharbeiten Mitte März eingestellt werden mussten, stand die zweite Staffel kurz vor der Vollendung. Lediglich noch zwei Episoden mussten abgedreht werden. Somit wird „For All Mankind“ vielleicht das erste Apple-Original sein, dessen zweite Staffel starten wird.

„For All Mankind“ gehörte zu den Starttiteln im Katalog von Apple TV+. Die Serie erzählt eine alternative Version des Rennens zum Mond. In dieser Version landen die Russen zuerst auf unserem Trabanten, was die Amerikaner in eine geradezu stereotypische Hysterie um den „Roten Mond“ ausbrechen lässt.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel liefen zuletzt auf dem Gelände von Sony Pictures in Culver City.

Auch die übrigen ersten Original auf Apple TV+ „TheMorning Show“ und „See“ erhalten eine zweite Staffel. „The Morning Show“ soll sogar noch eine dritte Staffel erhalten – irgendwann.

