Apple TV+: Diesen Freitag startet die zweite Staffel von „The Problem with Jon Stewart“

Apple TV+ hat einige hervorragende Serien im Portfolio, auch bei den Filmen lassen sich einige Perlen finden. Doch auch die Dokumentationen sind recht kurzweilig und interessant. Dabei sticht „The Problem with Jon Stewart“ heraus, deren zweite Staffel am kommenden Freitag startet.

Zweite Staffel von „The Problem with Jon Stewart“

Jon Stewart führt in dieser gleichnamigen Dokumentation Interviews mit verschiedenen Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft und der Wissenschaft. Dabei konzentriert er sich auf die aktuellen zeitgenössischen Themen. Für die zweite Staffel reiste Jon Stewart erstmals ins Ausland und sprach zudem über militärische Themen – die weltweite Lage ist aus diversen Gründen gerade arg angespannt.

Die zweite Staffel startet am kommenden Freitag, den 03. März 2023 exklusiv auf Apple TV+. Im Vergleich zur ersten Staffel sind dieses Mal nur sechs Folgen produziert worden.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

