Apple TV+ bestätigt Produktion der zweiten Staffel von „Women in Blue“

Spanischsprachige Serien bzw. Serien von Drehbuchautoren und Regisseuren aus dem spanischsprachigen Raum haben sich bei den Streamingdiensten weltweit zu Kassenschlagern entwickelt. Dies gilt auch für Apple TV+ und die Serie „Women in Blue“, deren Fans sich nun freuen dürfen – es wird Nachschub geben.

Zweite Staffel bereits in der Produktion

Fans und Kritiker lobten den spannenden Mix aus Thriller und Komödie in der Serie „Women in Blue“, die auf wahren Begebenheiten beruht. Die zweite Staffel knüpft inhaltlich an dem Staffelfinale an: María von den Las Azules ist nun zum Leutnant befördert worden und muss im Jahr 1971 einen Mord an einem Universitätsstudenten aufklären. Kritisch wird es, als weitere Opfer folgen und der innere Konflikt zwischen dem Befolgen von Regeln und dem Drang zur Wahrheit immer stärker aufbricht. Die zweite Staffel ist laut Apple TV+ bereits in der Produktion und könnte innerhalb der kommenden sechs Monate auf dem Streamingdienst an den Start gehen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.