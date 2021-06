Home Apple Apple TV+ bei Hardwarekauf bald kürzer gratis: Lockeffekt durch neue Staffeln?

Apple TV+ gibt es in Zukunft nur noch für drei Monate gratis, wenn ihr ein neues Apple-Produkt kauft. Bis jetzt erhielten Kunden ein volles Jahr das kostenlose Abo für Apples Streamingdienst. Dass Apple diese Testphase nun eindampft, lässt allerdings keine verlässlichen Schlüsse auf die Entwicklung von Apple TV+ zu.

Apple schränkt seine Gratisphase für die Nutzung von Apple TV+ ein: Bis jetzt erhielten Kunden, die sich ein neues iPhone, iPad oder einen neuen Mac gekauft hatten, ein Jahr lang kostenlos Zugriff auf Apple Tv+. Diese ausgedehnte Testphase fällt in Zukunft deutlich kürzer aus.

Ab dem 01. Juli räumt Apple nur mehr drei Monate kostenlose Nutzung von Apple TV+ ein. In der Vergangenheit hatte man in Cupertino einiges getan, um die Abonnentenzahlen hoch zu halten, laufen diese Maßnahmen nun langsam aus?

Wie entwickelt sich Apple TV+?

Das lässt sich schwer sagen: Tatsache ist, man hat bei Apple den Kunden immer wieder eine Verlängerung der Verlängerung eingeräumt: Die kostenlose Nutzung für zahlreiche Kunden der ersten Stunde wurde nun schon zweimal verlängert, aktuell dürfte die Zahl an Abonnenten, die bis heute unmittelbar noch keinen Euro für Apple TV+ gezahlt haben, immens sein. In der zweiten Jahreshälfte starten allerdings die neuen Staffeln verschiedener recht erfolgreicher Produktionen wie „The Morning Show“, „See“ oder „Ted Lasso“. Bei Apple hofft man wohl, genügend zugkräftige Pferde im Stall zu haben, um die Abonnenten auch als zahlende Zuschauer halten zu können. Außerdem würde man massiv an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn man damit fortführe, den Dienst weiter faktisch gratis anzubieten.

Ob das Kalkül aufgeht, wird sich zeigen, Apple selbst veröffentlicht wohlweislich keine Abonnentenzahlen, aber über die Einschätzung von Analysten wird sich ein ungefähres Bild zeichnen lassen.

