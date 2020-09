Apple TV, AirPlay 2 und HomeKit: LG-Smart TVs von 2018 erhalten neue Features

Ältere Smart TVs von LG erhalten jetzt auch Apple TV. Später sollen dann auch die Unterstützung für HomeKit und AirPlay 2 folgen. Hier sind allerdings einige Nutzer skeptisch, LG hatte sich hierzu in der jüngsten Vergangenheit inkonsistent geäußert.

LG bringt Apple-Features auf weitere Geräte seiner Smart TV-Familie. Das Unternehmen hat heute erklärt, dass nun auch auf den Smart TVs mit OLED- oder Super-UHD-Bildschirm von 2018 die Apple TV-App genutzt werden könne. UHD-Modelle von 2018 sollen später folgen.

Vor einigen Wochen hatten bereits vereinzelt Nutzer über Sichtungen der Apple TV-App auf entsprechenden Geräten von LG berichtet

Customers worldwide can now enjoy the Apple TV app on LG 2018 OLED and Super UHD TVs, with UHD TV models to follow. LG's 2018 TVs will add support for Apple AirPlay 2 and HomeKit later this year, and more details will be shared when these features become available

— LG UK (@LGUK) September 7, 2020