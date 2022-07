Home iCloud / Services Apple TV+: 53 Nominierungen für „Hollywood Critics Associations TV Awards

Direkt bei der Ankündigung von Apple TV+ stellte der Konzern eine Maxime klar: Qualität geht vor Quantität. Man wolle lieber weniger Inhalte anbieten, die dafür hochwertig sind. Ein Kalkül, was mit Blick auf die Nominierungen absolut aufzugehen scheint. Bisher konnte sich der Streamingdienst knapp 240 Auszeichnungen sichern. Da dürften kommenden Monat noch ein paar weitere Preise hinzukommen.

53 weitere Nominierungen für Apple TV+

243 Preise sind eine Menge an Auszeichnungen und dabei handelt es sich nicht nur um Auszeichnungen aus der zweiten Reihe. So konnte sich der Film CODA als erster Streamingfilm überhaupt mit dem Oscar für den besten Film die wichtigste Trophäe überhaupt sichern, Apfelpage berichtete. Nun kündigte das Unternehmen mittels Pressemitteilung an, dass man für die „Hollywood Critics Association TV Awards“ 53 weitere Nominierungen sichern konnte.

Auszug

Apple TV+ hat auf jeden Fall namhafte Konkurrenz. Für die beste Drama-Serie gehen für Apple TV+ drei Werke ins Rennen: The Morning Show, Pachinko und Severance. Die müssen allerdings gegen Squid Games und Stranger Things Staffel 4 bestehen. Natürlich darf auch Ted Lasso nicht fehlen. Die Serie bzw. Jason Sudeikis konnte sich dafür bereits einen Golden Globe sichern und könnte auch hier Preise einheimsen. Gleich satte 12 Nominierungen gibt es für die Serie rund um den etwas trotteligen Fussballtrainer.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich dabei über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

