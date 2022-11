Home Daybreak Apple Apple trackt offenbar iPhone-Nutzer | MR-Headset: Apple stellt mehr Personal ein | Safari stürzt bei manchen Suchbegriffen ab – Daybreak Apple

Apple trackt offenbar iPhone-Nutzer | MR-Headset: Apple stellt mehr Personal ein | Safari stürzt bei manchen Suchbegriffen ab – Daybreak Apple

Guten Morgen! Jüngste Erkenntnisse haben ergeben, dass Apple womöglich sein Datenschutzversprechen gebrochen haben könnte. Daneben stellt Apple derweil neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die an der Fertigstellung eines Mixed-Reality-Headsets mitwirken sollen. Außerdem können Nutzerinnen und Nutzer eines iPhones derzeit in der Safari-App einen merkwürdigen Fehler beobachten. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Apple trackt offenbar iPhone-Nutzer

In der Vergangenheit hat Apple immer wieder betont, dass es die Privatsphäre seiner Nutzerinnen und Nutzer respektiert. Neueste Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass iOS Unmengen an Nutzungsdaten an Apple sendet, unabhängig davon, ob Nutzerinnen und Nutzer dem zugestimmt haben. Aus diesem Grund wurde nun eine Sammelklage gegen das Unternehmen eingereicht. Mehr Details dazu findet ihr hier.

MR-Headset: Apple stellt mehr Personal ein

Nach wie vor arbeitet Apple an der Fertigstellung seines Mixed-Reality-Headsets, das womöglich bereits im kommenden Jahr verfügbar sein könnte. Gegenwärtig liegt dort der Fokus vor allem auf der Vervollständigung von Software und Betriebssystem, wofür Apple sich auf die Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begeben hat, trotz Einstellungsstopp. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Safari stürzt bei manchen Suchbegriffen ab

Seit kurzem melden iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer einen merkwürdigen Fehler bei der Nutzung der Safari-App. Diese stürzt nämlich immer dann ab, wenn bestimmte Wortanfänge in die Suchleiste eingegeben werden. Offenbar betrifft das Problem die Safari-App unter iOS 16. Welche Wortanfänge den Fehler auslösen, erfahrt ihr hier.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple intern uneins über Werbeanzeigen in Apps

Anscheinend ist man sich nicht einmal bei Apple einig darüber, welche Apps nun mit Werbeanzeigen versehen werden sollen und welche nicht. Mehr dazu hier.

Amazon streicht tausende Jobs

Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Amazon soll demnächst gekündigt werden. Mehr dazu hier.

Apple TV 4K: Prozessor benötigt zwei weitere Kerne

Das neue Apple TV 4K besitzt einen A15-Chip, dem offenbar zwei Kerne fehlen, sodass die Leistung geringer ausfällt als erhofft. Mehr dazu hier.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!