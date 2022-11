Home Apps WhatsApp auf mehreren Smartphones: Erster Schritt ist gemacht

WhatsApp auf mehreren Smartphones: Erster Schritt ist gemacht

WhatsApp hat zwar in den letzten Monaten immer neue Funktionen eingeführt, in einigen Punkten ist man aber noch endlos weit hinter anderen Messengern hinterher, wenngleich diese teils in anderer Hinsicht höchst fragwürdig sind. Doch eine Eigenschaft hat WhatsApp-Nutzer seit Jahren schon wahnsinnig gemacht: Die Beschränkung, immer nur auf einem Smartphone schreiben zu können. Hier deutet sich endlich Abhilfe an.

WhatsApp ist nicht für seine Flexibilität bei der Accountverwaltung bekannt. Tatsächlich gibt es im Grunde bis heute keine solche, alles, was in Sachen Parallelnutzung bisher möglich ist, setzt auf die einmaligen QR-Codes zum Anmelden neuer Geräte und ist noch immer von Einschränkungen gekennzeichnet.

Diese Anmeldeprozedur könnte auch im neuen Companion-Mode so bestehen bleiben, doch mit einem entscheidenden Unterschied zu den bisherigen Möglichkeiten.

WhatsApp bald auf mehreren Smartphones nutzen?

Erstmals wird es wohl möglich, das eigene WhatsApp-Konto auf mehreren Smartphones zu nutzen, das geht aus der aktuellen Beta für Android 2.22.24.18. Allerdings wird sie dort auch nur wenigen Nutzern angezeigt, ebenso wie der neue Community-Modus.

Bis zu vier Smartphones sollen mit dem eigenen Konto verknüpft werden können, ein Gerät wird als Hauptgerät festgelegt. Chats werden über alle Geräte hinweg synchron gehalten und zwar Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

Allerdings sollten Nutzer sich noch in einiger Geduld üben: Die neue Funktionalität dürfte noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Nimmt man das Entwicklungstempo früherer Neuerungen als Referenz, könnte es noch bis Mitte kommenden Jahres dauern, bis die neue Funktion für alle Nutzer verfügbar ist.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!