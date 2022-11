Home Apple Sogar Werbung in Spotlight-Suche geplant: Apple intern uneins über Anzeigen

Apple schaltet zunehmend mehr Anzeigen in seinen Diensten und Produkten. Darüber sind offenbar aber nicht alle Mitarbeiter glücklich: Selbst in der Anzeigenabteilung soll es Bedenken über eine zu drastische Ausweitung von Werbung gegeben haben, daher sollen entsprechende Pläne wieder ein wenig gebremst, munkelt man.

Das Ausmaß an Werbung in Apples Systemen und Diensten ist seit einiger Zeit gestiegen: Zuletzt wurden neue Werbeflächen im App Store ausgewiesen, etwa auch auf der Heute-Seite, Apfelpage.de berichtete. Dies führte allerdings aufgrund der unglücklichen Umsetzung dieser Schritte zu nicht wenig Protest von Entwicklern, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Die Ambitionen waren allerdings zwischenzeitlich wohl bedeutend größer, das zeigt ein aktueller Bericht des Branchendiensts The Information, der sich auf mit den Plänen vertraute Mitarbeiter von Apple stützt.

Kontroverse bei Apple um Werbung auf den Geräten

Danach war bereits 2018 darüber nachgedacht worden, sogar in der Suche Spotlight Anzeigen zu schalten, man hat diese Pläne aber seitdem nicht weiterverfolgt. Tatsächlich seien auch einige Mitarbeiter in Apples Anzeigenabteilung besorgt darüber, dass Apple in dem Bestreben, die Erlöse durch Werbung steigern zu wollen, zu weit gehen könnte.

Derzeit sei man bei Apple mit dem Wachstum der Werbeeinnahmen zufrieden, heißt es weiter. Diese Aussage steht in krassem Widerspruch zu früheren Informationen der Agentur Bloomberg. Danach plane Apple, binnen weniger Jahre rund zehn Milliarden Dollar im Jahr durch Werbung zu erlösen, dies soll auch durch Werbung in Apple TV+ erreicht werden, wie es hieß.

Welche dieser Schilderungen zutrifft oder ob beide die verschiedenen Seiten einer internen Debatte bei Apple repräsentieren, ist derzeit nicht klar auszumachen.

