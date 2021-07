Home Apple Apple schafft mit einer Milliarde Dollar bezahlbaren Wohnraum in Kalifornien

Apple verstärkt sein Engagement für bezahlbaren Wohnraum in den USA. Vor allem um eine positivere Wahrnehmung in Kalifornien ist man bemüht, dort sind Unternehmen wie Apple in den letzten Jahren mehr und mehr in die Kritik geraten, da durch deren Ansiedelung die Lebenshaltungskosten vielerorts in schwindelnde Höhen gestiegen sind.

Apple setzt sich für bezahlbaren Wohnraum ein. Das Unternehmen hat in den letzten 18 Monaten rund eine Milliarde Dollar in die Hand genommen, um den Bau neuer Eigenheime im Heimatstaat des Unternehmens finanziell zu fördern. Das Unternehmen erklärte in einer aktuellen Pressemitteilung, tausende Amerikaner seien durch Apples vielfältige Projekte bereits zu Hausbesitzern geworden.

Darüber hinaus fördert der Konzern den Bau erschwinglicher Wohnungen in strukturell schwachen Gemeinden. Insgesamt möchte Apple nach eigenen Angaben rund 2,5 Milliarden Dollar zur Bewältigung der Wohnraumkrise in Kalifornien investieren.

Apple und Google machen das Leben teuer

Es sei das Ziel von Apple, im ganzen Land mit den Partnern der öffentlichen Hand zusammenzuarbeiten, um die Wohnungsnot effektiv zu bekämpfen, erklärte Apples Kristina Raspe, im Konzern zuständig für Immobilien und Liegenschaften. – eine Notlage, an deren Entstehung Apple und andere Tech-Konzerne tatkräftig mitgearbeitet haben.

Durch die Ansiedelung von Unternehmen wie Apple, Google oder Facebook hat sich im Laufe der letzten Jahre eine Spirale der immer schneller voranschreitenden Teuerungsrate im Einzugsbereich der Unternehmen ergeben. Diese wird durch die immensen Gehälter in Gang gehalten, die die Unternehmen zahlen. Diese Entwicklung führt einerseits dazu, dass selbst die gut bezahlten Konzernmitarbeiter oft nur noch unter großen Verrenkungen ein Eigenheim bauen und ihre Familien versorgen können und hat andererseits den Effekt, dass das Leben für alle anderen Menschen regelrecht unbezahlbar wird. Wir verweisen in diesem Zusammenhang stets auf diesen Beitrag von uns im Archiv. Apple wird daher offenbar in Zukunft vermehrt auf einen dezentralen Ansatz in der Personalgewinnung setzen, um unter anderem auch dieser Problematik zu begegnen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

