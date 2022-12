Home Daybreak Apple Apple sagt M2 Extreme ab | Nach Umfrage: Elon Musk als Twitter-CEO abgewählt worden | iPhone 15 soll noch teurer werden als Vorgänger – Daybreak Apple

Apple sagt M2 Extreme ab | Nach Umfrage: Elon Musk als Twitter-CEO abgewählt worden | iPhone 15 soll noch teurer werden als Vorgänger – Daybreak Apple

Guten Morgen! Apple soll eine mögliche Highend-Version des M2-Chips abgesagt haben. Währenddessen wurde Elon Musk von den Nutzerinnen und Nutzer seiner neuen Social-Media-Plattform Twitter als CEO abgewählt. Darüber hinaus könnte Apple das iPhone 15 zu einem noch höheren Preis verkaufen als sein Vorgängermodell. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Apple sagt M2 Extreme ab

In der Vergangenheit wurde darüber spekuliert, ob Apple den M2-Ultra-Chip weiterentwickeln würde und schließlich in Produkten wie dem Mac Pro einen M2 Extreme verbauen würde. Doch dies scheint offenbar doch nicht der Fall zu sein, da Apple seine Arbeit an einem solchen Chip eingestellt haben soll. Hier erfahrt ihr, was der Grund dafür war.

Nach Umfrage: Elon Musk als Twitter-CEO abgewählt worden

Laut Musk sollten wichtige Entscheidungen, die seine erst kürzlich erworbene Plattform Twitter betreffen, von nun an nur noch mithilfe von Umfragen getroffen werden, an denen alle Nutzerinnen und Nutzer teilnehmen können. Daraufhin startete der Milliardär direkt eine Umfrage, in der diese dazu befragte, ob er als Twitter-CEO weiter im Amt bleiben solle. Dabei stimmte die Mehrheit dagegen, wodurch Musk eigentlich zurücktreten müsste. Fraglich bleibt nur, ob er diesen Posten tatsächlich aufgeben wird. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr hier.

iPhone 15 soll noch teurer werden als Vorgänger

Bereits das iPhone 14 Pro Max knackte in der Version mit 1TB Speicher schon die Marke von 2.000 Euro, doch Apple will offenbar die Preise für das iPhone 15 noch einmal erhöhen. Erfahrungsgemäß waren Kundinnen und Kunden auch bereit, stets einen höheren Preis fürs iPhone zu bezahlen. Wie das Preisschema für das kommende iPhone aussehen könnte, erfahrt ihr hier.

AirTags: Update bringt besseren Stalking-Schutz

Das jüngste Update für die AirTags hat den Schutz vor Stalking noch einmal deutlich verstärkt. Dennoch gibt es hieran auch Kritik, da dadurch der Schutz vor Diebstahl schwächer geworden ist. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Apple arbeitet an neuen Monitoren

Offenbar arbeitet Apple an mehreren neuen Displays, die das Pro Display XDR ablösen sollen. Mehr dazu hier.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!