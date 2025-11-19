Apple rollt neue Firmware für die AirPods Pro 2 und AirPods Pro 3 aus

In wenigen Wochen wird Apple das zweite größere Update für die aktuellen Betriebssysteme ausrollen. Besonders im Fokus steht dabei iOS 26.2, da der Hersteller die langersehnte Funktion „Live-Übersetzung“ für die kompatiblen AirPods-Modelle ausliefern wird. Augenscheinlich passend dazu hat der iPhone-Konzern begonnen, über das Wochenende neue Firmware für die AirPods auszurollen.

Neue Firmware für die AirPods Pro 2 und AirPods Pro 3

Das letzte Firmwareupdate datiert von Anfang Oktober, Apfelpage berichtete. In der Zwischenzeit gab es jedoch Beschwerden über die AirPods Pro 3, ein Rauschen wurde moniert. Apple könnte dies mit dem aktuellen Firmwareupdate in Angriff genommen haben. Das würde auch erklären, warum die AirPods Pro 2 einen anderen Build bekommen haben – 8B21 lautet dieser für die AirPods Pro 2, für die AirPods Pro 3 ist es hingegen der Build 8B25.

Es braucht Geduld für das Update

Um das Update zu erhalten, empfiehlt Apple die AirPods mit einem iPhone, iPad oder Mac (jeweils auf dem neuesten Softwarestand) zu koppeln, das Ladecase an den Strom anzuschließen und die Kopfhörer für mindestens 30 Minuten im geschlossenen Case in Bluetooth-Reichweite zu lassen. Eine manuelle Installation ist wie gewohnt nicht möglich.

Übrigens, das angesprochene iOS-Update erwarten wir zu Anfang Dezember, wahrscheinlich ist der 11. Dezember 2025 der auserwählte Stichtag.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!