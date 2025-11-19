Unveröffentlichtes Interview: Steve Jobs spricht über Pixar

30 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Toy Story-Film ist ein bisher unveröffentlichtes Interview mit Steve Jobs aufgetaucht. Wo besteht der Zusammenhang, fragt ihr euch?

Nach seinem zwischenzeitlichen Abgang von Apple kaufte Steve Jobs 1986 die Computeranimationsabteilung von Star Wars-Schöpfer Lucasfilm, gliederte diese aus und benannte sie in Pixar um. Toy Story war 1995 der erste große Erfolg der neuen Pixar Animations Studios und weltweit der erste vollständig computeranimierte Spielfilm. Ein Jahr nach Veröffentlichung sprach Steve Jobs über Pixar, das Interview wurde nun zum 30. Jahrestag des Kinostarts veröffentlicht.

Steve Jobs Archiv zeigt „bisher ungesehene Aufnahme“

Aufgenommen wurde es am 22. November 1996, relativ genau ein Jahr nachdem der Film herausgekommen ist. Das Video ist auf YouTube und auf der Website des Steve Jobs Archiv zu sehen.

Das Steve Jobs Archiv wurde 2022 von ehemaligen Weggefährten des Apple-Urgesteins gegründet. 2022 beschlossen seine Witwe Laurene Powell Jobs, aktueller CEO Tim Cook und Apple Ex-Designchef wie treuer Freund Jony Ive, Stück für Stück gesammelte Fotos, Zitate und E-Mails zu veröffentlichen. Außerdem vergibt das Archiv Stipendien an junge Kreative, die sich von Jobs inspirieren lassen.