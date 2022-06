Home Daybreak Apple Apple rechtfertigt App Store-Kosten | iPhone 14 mit mehr Arbeitsspeicher | WWDC-Überraschungen versteckt – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple kämpft rund um die Uhr gegen wahre Malware-Tsunamis, die über den hilflosen Nutzern zusammenschlagen würden, würde Apple sich ihnen nicht heroisch entgegenstellen. Das hat natürlich seinen Preis: 30%, um genau zu sein. – damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Bald geschafft, das Wochenende nähert sich: Noch ein paar Stunden müssen wir durchhalten, dann können wir tun, was man eben so tut. Vorher blicken wir aber noch kurz auf die letzten Meldungen.

Der App Store ist inzwischen vielleicht das prominenteste Streitthema im Apple-Universum: 30% Provision muss jeder erfolgreichere Entwickler an Apple abdrücken und eine alternative, Apps auf das iPhone zu bringen, gibt es nicht. Diese Möglichkeit allein würde wohl die Rebellion vieler Developer schon beenden, schließlich wäre es nur fair, den Entwicklern und Nutzern eine geschützte Umgebung anzubieten, in der alles dafür etwas teurer ist. So aber muss man bei Veröffentlichungen wie der jüngsten Apple-Studie immer im Blick behalten, dass hier ein knallharter Interessenkonflikt besteht. Apple hat darin erklärt, wie das Unternehmen seine Nutzer vor Betrugssoftware im App Store schützt, hier dazu mehr.

Das iPhone bekommt mehr Arbeitsspeicher

Apple wird dem iPhone 14 womöglich ein wenig mehr Arbeitsspeicher zugestehen – genauer gesagt den Basismodellen: Somit könnten alle iPhone 14-Modelle gleich viel RAM haben, hier dazu weitere Details.

Apple versteckt wieder AR-Überraschungen

Wie so oft im Vorfeld einer WWDC, hat Apple auch vor dieser Entwicklerkonferenz wieder ein Osterei versteckt, das mit Apples Lieblingsthema AR zu tun hat, das allerdings nicht so recht in Gang kommt, hier die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple-Nutzer können jetzt auch Google TV auf dem iPhone nutzen, doch ihre Möglichkeiten sind etwas eingeschränkt, hier dazu weitere Details.

Netflix hat mehr Spiele bekommen.

Apple Arcade bekommt seit einiger Zeit ganz zarte Konkurrenz aus dem Streaminglager: Netflix Games hat einige Neuzugänge zu verzeichnen, hier haben wir die vier neuen Titel vorgestellt.

Ein Apple-Museum in Polen wird eröffnet.

In Polen hat ein neues Apple-Museum eröffnet, das mit jeder Menge Exponaten aus der Frühzeit der Unternehmensgeschichte punktet, hier dazu weitere Infos.

Und als Hörtipp möchte ich euch noch unseren aktuellen Apfelplausch mit den letzten WWDC-Previews ans Herz legen.

Damit darf ich mich von euch verabschieden und wünsche euch ein schönes Wochenende.

