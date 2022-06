Home Apps Google TV: Zentraler Inhalte-Hub kommt auf iPhone und iPad

Die Google TV-App ist jetzt auch auf iOS verfügbar. Sie ersetzt die bisherige Play Movies-App und bietet einige neue Funktionen. Damit wird zwar das Google-Angebot ein wenig für die Nutzer der iOS-Plattform geöffnet, doch es bleiben wenig überraschend Einschränkungen.

Die Google TV-App ist auf dem iPhone und iPad angekommen. Damit ersetzt Google die Google Play Movies-App, schon länger sind auch Google-Inhalte-Apps wie etwa Google Podcasts für iOS verfügbar.

Google TV bündelt die verfügbaren Funktionen zur Verwaltung von Inhalten auf iOS-Geräten.

Das bietet die Google TV-App

So können Nutzer praktischerweise etwa eine zentrale Watchlist führen, in der alle Einträge jeweils dem Streamingdienst zugeordnet bleiben, auf dem sie laufen. Auch können Nutzer per Google TV-App alle Google TV-Hardwaregeräte per Smartphone steuern, sofern auf ihnen Android 8.0 oder höher läuft.

Was nicht geht, ist der Kauf von Inhalten, das muss über ein Android-Gerät erledigt werden, was allerdings auch kaum überraschen dürfte.

Dies schreibt Google selbst zu seiner neuen Google TV-App (Affiliate-Link):

Die Google Play Filme & Serien App für iOS-Mobilgeräte heißt jetzt Google TV. Alle praktischen Funktionen von Play Filme & Serien werden jetzt in der neuen Google TV App verfügbar gemacht, damit du dein Lieblingsprogramm noch einfacher an einem einzigen Ort finden und ansehen kannst.

Dank der Funktionen dieser Version findest du Empfehlungen zu Inhalten aus all deinen Lieblings-Streaming-Apps:

• Wähle deine Streamingdienste aus und finde Filme und Serien aus deinen Streaming-Apps – ganz praktisch an einem Ort.

• Mit personalisierten Empfehlungen kannst du noch mehr Neues entdecken.

• Sieh dir Trailer von neuen Filmen an.

• Sieh dir Filme und Serien von deinen abonnierten Diensten an.

• Du kannst in deiner Mediathek auf deine gekauften Filme und Serien zugreifen und sie zur Offlinewiedergabe herunterladen.

Wenn du ein Google TV- oder ein anderes Android TV-Gerät hast, kannst du deinen großen Bildschirm über die Google TV App optimal nutzen:

• Du kannst Filme und Serien, die dich interessieren, zu deiner Merkliste hinzufügen, um den Überblick zu behalten und sie dir später anzusehen.

• Mit der integrierten virtuellen Fernbedienung kannst du dein Google TV- oder ein anderes Android TV-Gerät steuern.

