Home Deals Apple Pay-Aktion: Mit DKB-Debitkarte zahlen und zehn Euro erhalten

Apple Pay-Aktion: Mit DKB-Debitkarte zahlen und zehn Euro erhalten

Die Deutsche Kreditbank hat in den letzten Monaten viele Kunden nachhaltig verärgert und versucht aktuell, wieder für bessere Stimmung zu sorgen. Grund des Anstoßes ist zugleich der Aufhänger für die laufende Aktion: Kunden können zehn Euro mitnehmen.

Die Deutsche Kreditbank DKB war lange Jahre bei Bankkunden beliebt, Grund war ihre kostenlose Visa-Kreditkarte. Damit ist es aber inzwischen vorbei: Die Karte kostet inzwischen 2,49 Euro im Monat und ist damit nicht mehr günstiger als vergleichbare Karten von Filialbanken. An die Stelle der kostenlosen Kreditkarte ist eine kostenlose Debitkarte getreten, die bei den Kunden allerdings auf breite Ablehnung stößt, wenn man in die sozialen Medien schaut.

Grund ist nicht nur, dass die neuen Karten bei vielen Kunden schlicht nicht funktionieren, sondern auch der Umstand, dass die Debitkarte eben keine echte Kreditkarte mehr ist, auch wenn sie von Visa ausgegeben wird. Umsätze werden direkt vom Konto gebucht, somit ist sie gerade international etwa bei der Buchung von Flügen, Hotels oder Mietwagen nicht sinnvoll nutzbar.

Die DKB hat für die Abschaffung der kostenlosen Kreditkarte ebenso Prügel bezogen, wie für das Marketing, das allzu durchsichtig versucht, den Kunden einen Nachteil als Vorteil zu verkaufen. Nun möchte man offenbar wieder Punkte machen.

Zehn Euro Bonus bei Debitkartennutzung

Die Nutzung der neuen Karte mit Apple Pay bringt Nutzern jetzt einen Bonus von zehn Euro. Dafür müssen die Kunden die neue Debitkarte für die Nutzung mit Apple Pay konfigurieren, was sich nur per Wallet-App erledigen lässt. Dann muss dreimal mit der Karte per Apple Pay bezahlt werden.

Das müsst ihr bis zum 25. April erledigen. Im Anschluss gibt es zehn Euro Cash aufs Konto. Die Aktion gilt nur für Kunden, die hierüber in den letzten Tagen oder Wochen per E-Mail informiert wurden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!