Home HomePod & Apple Music Apple Music Replay 2020: So kommt ihr an euren persönlichen Jahresrückblick

Apple Music Replay 2020: So kommt ihr an euren persönlichen Jahresrückblick

Die Zeit der Jahresrückblicke ist angebrochen und auch wenn es in vieler Hinsicht kaum viele stichhaltige Gründe geben dürfte, auf das ablaufende Jahr zurückzublicken, ist der musikalische Jahresrückblick auch in einem Jahr wie 2020 mit unter etwas schönes. Nun hat auch Apple Music die persönliche Hitliste des Jahres zusammengestellt. Wir verraten euch, wie ihr sie abrufen könnt.

Nachdem Spotify schon vorgelegt und die Top-Charts der Deutschen 2020 sowie den persönlichen Rückblick der Abonnenten bereitgestellt hat, könnt ihr auch bei Apple Music eure Lieblingstracks des Jahres hören, das sind die Titel, die ihr in diesem Jahr am häufigsten gehört habt.

Apple verfährt hier etwas anders als Spotify: Euer persönlicher Mix des Jahres existiert schon zu Jahresbeginn und entwickelt sich im Laufe des Jahres immer weiter, wobei die Playlist nach und nach auf rund 100 Titel anwächst. Eine Sache hat sich aber auch im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert.

So kommt ihr an euren Replay 2020

Apple bietet keinen direkten Zugriff auf den Replay, wie der persönliche Jahresrückblick bei Apple Music heißt. Schön wäre gewesen, wenn Nutzer ihn in der Musik-App aufrufen könnten, was auch immer wieder einmal möglich war.

Um allerdings den Replay 2020 abzurufen, müsst ihr auf diese Seite (Affiliate-Link) gehen. Dort meldet ihr euch dann mit eurer Apple-ID an. Die Oberfläche ist und bleibt auf Englisch und nach erfolgreicher Anmeldung könnt ihr den Replay 2020 zu eurer Mediathek hinzufügen – vielleicht. Wenn die Anmeldung auf den ersten Anlauf nicht gelingen will oder der Replay trotz Klick auf den Button zunächst nicht in eurer Musik auftaucht, wundert euch nicht. Diese Unzulänglichkeiten gab es schon letztes Jahr und Apple hat sie nicht ausgeräumt. Wenn ihr ausreichend Geduld habt, versucht es einfach weiter, irgendwann klappt es vielleicht.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!