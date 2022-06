Home Gerüchte AirPods Pro 2: Leak soll neue Kopfhörer zeigen

Die AirPods Pro erwarten in Bälde wohl ihr nächstes Update: Ein neuer Leak zeigt vermeintliche Bilder der AirPods Pro 2. Deren mutmaßliches Highlight ist eine bessere Audioqualität und mögliche Health-Funktionen.

Apples AirPods Pro warten inzwischen recht sehnsüchtig auf ein Update: Die Kopfhörer wurden seit ihrer Einführung überhaupt noch nicht aktualisiert und ein Upgrade ist inzwischen überfällig. Verschiedenen Einschätzungen nach könnte es in diesem Jahr so weit sein. Ein neuer Leak zeigt nun vermeintliche Bilder der kommenden AirPods Pro 2.

Diese wurden von 52Audio verbreitet, die Seite lag in der Vergangenheit schon zu manchen Gelegenheiten richtig mit Leaks kommender Apple-Produkte.

Bessere Audioqualität mit den neuen AirPods Pro?

Die AirPods Pro 2 könnten in einem überarbeiteten Design ohne Stiel erscheinen und damit den Beats Studio Buds angenähert werden.

Als mögliches Highlight gilt allerdings ein deutlich verbesserter Audioprozessor und eine fortschrittlichere Luftschnittstelle, sodass eventuell eine Wiedergabe von Inhalten in Lossless Audio möglich ist. Weiter wäre ein Wechsel des Ladesteckers von Lightning zu USB-C möglich, da Lightning in den nächsten Jahren aus dem Apple-Ökosystem verschwinden dürfte.

Ebenfalls in der Gerüchteküche gehandelt werden neue Health-Features, diese könnten den AirPods Pro 2 einen Schrittzähler oder vielleicht sogar noch weitergehende Gesundheitsfunktionen verschaffen, hier sollten die Erwartungen allerdings eher klein gehalten werden.

Schlussendlich wurde in der Vergangenheit über ein neues Lade-Case spekuliert, das mit einem eigenen Speaker ausgestattet und in das Wo ist-Netzwerk integriert werden könnte, um verloren gegangene AirPods zuverlässiger wieder finden zu können.

