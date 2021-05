Home HomePod & Apple Music Apple Music Lossless kommt später auf den HomePod / HomePod Mini

Apple Music Lossless kommt später auf den HomePod / HomePod Mini

Apple wird dem HomePod und HomePod Mini die Unterstützung für Apple Music Lossless nachreichen. Hier ergibt sich anders als per Bluetooth nicht der Flaschenhals der Verbindung, sodass eine Lossless-Streaming-Unterstützung umsetzbar ist. Sie startet im Rahmen eines Softwareupdates.

Apple wird auch am HomePod und HomePod Mini die Musikwiedergabe von Apple Music Lossless unterstützen. In einem Supportdokument, das verschiedene Fragen in Zusammenhang mit Apple Music Lossless beantwortet, wird auch auf die Unterstützung des HomePod und HomePod Mini eingegangen.

Dort heißt es, der HomePod und der HomePod Mini (Affiliate-Link) werden Apple Music Lossless im Rahmen eines zukünftigen Softwareupdates unterstützten. Welches dieses Update sein wird, ist nicht bekannt.

Apple Music Lossless vorerst nicht auf den AirPods und HomePod

Das aktuell in der Testung durch die Entwickler befindliche Update für den HomePod ist die Aktualisierung auf die HomePod-Software 14.6, diese wird aber wohl noch nicht das Update sein, das auch die Unterstützung für die verlustfreie Wiedergabe freischaltet, da man sonst wohl einen etwas konkreteren Termin genannt hätte. Das übernächste Update auf die HomePod-Software 14.7 könnte dagegen die Unterstützung für Apple Music Lossless bringen.

In einer früheren Meldung haben wir über Spekulationen dahingehend berichtet, dass auch die AirPods in Zukunft verlustfreie Musikwiedergabe unterstützen könnten.

Das Musikstreaming in verlustfreier Qualität dürfte ein recht zügiges heimisches Internet erfordern, wie viel von der besseren Tonqualität letztendlich beim Nutzer ankommt, gerade auch beim kleinen HomePod Mini mit ohnehin begrenzter klanglicher Kompetenz, bleibt indes abzuwarten.

