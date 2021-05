Home Featured AirPods 3 kommen angeblich schon Dienstag gemeinsam mit Apple Music HiFi

Die AirPods 3 sollen angeblich schon nächste Woche auf den Markt kommen: Zuletzt war allgemein eher mit einem Launch in der zweiten Jahreshälfte gerechnet worden. Angeblich seien die neuen Kopfhörer von Apple aber bereits fertig für die Auslieferung.

Apple könnte die AirPods bereits in der kommenden Woche vorstellen: Einem neuen Gerücht nach werde Apple die AirPods 3 am 18. Mai offiziell ankündigen, das wäre am kommenden Dienstag. In die Welt gesetzt hat diese Behauptung ein YouTuber, der bis jetzt nicht auf eine Historie gelungener Leaks zu Apple-Produkten zurückblicken kann.

Ihm nach werde Apple die AirPods 3 im Rahmen einer Pressemitteilung ankündigen, was allerdings eine realistische Möglichkeit wäre, nachdem auf dem zurückliegenden Spring-Event keine neuen AirPods gezeigt worden waren.

Kommen die AirPods 3 gemeinsam mit Apple Music HiFi?

Gemeinsam mit dem Start der AirPods 3 werde Apple auch die neue Variante Apple Music HiFi ankündigen, so der YouTuber im Zitat durch ein Apple-Blog. Über eine HiFi-Version von Apple Music wurde vor einigen Wochen bereits mehrfach spekuliert, tatsächlich hatten Branchenkreise einen Start dieser Option gemeinsam mit neuen AirPods ins Gespräch gebracht, Apfelpage.de berichtete.

Zugleich wurden inzwischen auch erste Hinweise auf den bevorstehenden Start von Apple Music HiFi in der Beta von iOS 14.6 gefunden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Diese neue Aktualisierung von iOS bringt auch weitere Optionen für die Podcasts-App und wird in wenigen Wochen erwartet. Die in ihr gefundenen Hinweise auf Apple Music HiFi deuteten auch eine eingeschränkte Nutzung lediglich auf einigen dafür geeigneten Modellen der AirPods oder anderer Kopfhörer an.

