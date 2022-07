Home iPhone Vor iPhone 14-Einführung: iPhone 13 wird in Japan deutlich teurer

Apples Produkte werden deutlich teurer: Japanische Kunden müssen bis zu 25% mehr Geld auf den Tisch legen als noch vor kurzem Grund dafür ist die anhaltende Schwäche des japanischen Yen, die sich zuletzt noch einmal deutlich ausgeweitet hatte. Dieser Preisschritt lässt für japanische Kunden für die Preise des kommenden iPhone 14 nichts gutes erwarten.

Alles wird teurer, nicht nur bei uns: Auch in Japan steigen die Preise. Die Teuerung wird dort allerdings nicht durch eine außer Kontrolle geratene Inflation getrieben, der japanische Markt neigt historisch stets zumeist in die entgegengesetzte Richtung. Doch bestimmte Konsumgüter werden dennoch teurer und das liegt an der Schwäche des japanischen Yen. Die nahm in der jüngsten Vergangenheit noch einmal deutlich zu, ein Resultat der unkonventionellen Geldpolitik der japanischen Notenbank.

Und während die Yen-Schwäche die wichtige Exportindustrie Japans stützt, steigen Preise für eingeführte Güter, darunter auch iPhones und iPads. Apple reagierte nun auf diese Währungseffekte und hob die Preise deutlich an, wie asiatische Wirtschaftsmedien zuletzt berichtet hatten: Kostete ein iPhone 13 bis vor kurzem umgerechnet noch 700 Euro, sind es jetzt satte 835 Euro, ein Plus von rund 20%.

Bei einigen Modellen liegen die Preiszuschläge bei bis zu 25%.

Das iPhone 14 wird schmerzhaft teuer

Die Preise für das iPad und iPad Air sind um jeweils umgerechnet rund 70 Euro gestiegen. Die stark gestiegenen Preise werden auch beim kommenden iPhone 14 zuschlagen.

Japanische Konsumenten werden drastisch mehr Geld auf den Tisch legen müssen, um sich mit dem kommenden Top-Modell ausstatten zu können. Ob sich das auch in den Absatzzahlen in dem wichtigen Markt bemerkbar machen wird, bleibt abzuwarten.

Das iPhone 14 wird im Herbst auf den Markt kommen, erwartet werden wiederum vier Versionen, ein Mini-Modell wird es allerdings nicht mehr geben.

