Apple ist Musterschüler: Neue EU-Pläne sehen lange Ersatzteilversorgung für Smartphones vor

Da hat Apple wenig zu fürchten: Eine neue Initiative der EU soll Smartphonehersteller verpflichten, noch jahrelang viele Ersatzteile für eingeführte Modelle bereitzuhalten. Während Apple hier schon die Vorgaben erfüllt, sieht es bei anderen Herstellern anders aus.

Diesmal dürfte Apple wenig auszusetzen haben an einer neuen Idee der EU-Kommission für mehr Nachhaltigkeit bei Smartphones. Die Kommission erarbeitet gerade eine Verordnung, die die Hersteller dazu verpflichten soll, relevante Ersatzteile für Reparaturen für wenigstens fünf Jahre vorzuhalten. Sie zielt auf die Hersteller von Smartphones und Tablets.

Zudem soll der Akku wenigstens 500 Ladezyklen überstehen, ohne in seiner Kapazität unter den Stand von 83% abzusinken, zitiert die FT aus den Plänen.

Apple liefert lange Service

Weiterhin soll eine Art Beipackzettel verpflichtend eingeführt werden, auf dem alle Details zur Akkukapazität, der Reparierbarkeit sowie weiterer Details wie der Energieeffizienz und der Haltbarkeit aufgeführt sind. Insgesamt 15 wichtige Ersatzteile sollen Hersteller bereithalten.

Apple liefert in der Regel fünf Jahre Ersatzteile und führt Reparaturen durch, beginnend von dem Zeitpunkt, an dem ein Produkt zuletzt aktiv vermarktet wurde, auch der Software-Support läuft in der Regel wenigstens fünf Jahre.

Andere Hersteller erfüllen die neue Vorgabe dagegen nicht, sie versuchen, mit einer Fülle neuer Modelle zu günstigen Preisen Rendite zu erwirtschaften, die allerdings kaum Produktpflege erhalten. Sie versuchten mit einem gestiegenen Bedarf an Kunststoff und Energie bei der Fertigung gegen die EU-Pläne zu argumentieren. Die EU rechnet allerdings tatsächlich mit einem Energie-Einsparpotenzial von rund einem Drittel, sobald die Verordnung umgesetzt wäre.

-----

