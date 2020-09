Apple holt Hulu-Manager zur Weiterentwicklung von Apple TV+

Mit einer weiteren Personalie soll der Erfolg von Apple TV+ konsolidiert werden. Apple hat sich mit Tim Connolly einen erfahrenen Branchenkenner geholt, der zuvor unter anderem bei Disney und Hulu das Streamingeschäft mutgestaltet hatte. Dies ist eine weitere Personalie in einer länger werdenden Reihe an Neueinstellungen, mit denen Apple TV+ auf die Erfolgsspur geschoben werden soll.

Apple hat sich im Bereich Streaming abermals fachlich verstärkt. Der Manager Tim Connolly wechselt nach Cupertino, wie zuletzt aus Medienberichten hervorging. Er war zuvor vice-president of digital distribution and new product development bei Disney, wo seit einigen Monaten der ausgesprochen erfolgreiche Service Disney+ läuft. Zuvor war er einer der leitenden Verantwortlichen beim Streaming-Startup Quibi, trat aber von seiner dortigen Stelle zurück, bevor das Angebot früher im Jahr seinen Betrieb aufnahm. Schließlich war Connolly auch beim Streamingdienst Hulu tätig, der sein Angebot aktuell nur in den USA vermarktet. dort hatte er unter anderem Marketing-Kooperationen eingefädelt, dazu gehört eine Promo-Aktion, in deren Rahmen Kunden ein attraktives Bundle aus einer Hulu- und einer Spotify-Mitgliedschaft abschließen konnten.

Auch bei den anderen beiden Streaming-Anbietern war Connolly für Deals und Kooperationen mit Partnern zuständig.

Neue Rolle bei Apple TV+ noch nicht ganz klar

Aktuell ist noch nicht ganz klar, welche Rolle Connolly bei Apple TV+ spielen wird. Es wird aber vermutet, dass er mit daran arbeiten wird, weitere Channels und Channel-Bundles für Kunden zusammenzustellen. Hier bewegte sich zuletzt einiges, wenn auch weniger für deutsche Kunden, zudem wird mit neuen Angeboten im Rahmen von Apple One gerechnet. Diese Kombi-Angebote könnten bereits diesen Herbst an den Start gehen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Allerdings ist noch völlig unklar, ob auch Kunden in Europa davon profitieren werden.

-----

