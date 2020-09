Keynote-Ankündigung statt neue Produkte? Kunden sollten sich mit Vorfreude zurückhalten

Apple steht kurz davor, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Die Frage, die sich aktuell stellt ist: Kommt morgen schon was oder kommt zunächst eine Ankündigung einer Veranstaltung? Und falls etwas angekündigt wird, wäre das ohne Frage nur eine virtuelle Präsentation.

Apple wird zwar in diesem Herbst sicher neue Produkte vorstellen, wohl auch eine ganze Menge, an entsprechenden Gerüchten hatte es zuletzt nicht gemangelt. Unklar bleibt aber bis zuletzt, wann was vorgestellt wird.

Heute Mittag hatten wir über Vermutungen berichtet, die Leaker Jon Prosser zunächst in die Welt gesetzt, später dann aber ein wenig abgeschwächt hatte. Danach sollten morgen neue Apple Watch-Modelle sowie ein neues iPad vorgestellt werden und zwar per Pressemitteilung.

Indes ist das nicht die einzige diskutierte Möglichkeit. Eine andere Lesart würde noch ein wenig Geduld der Kunden erfordern.

Der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg rät den Kunden nicht, sich auf neue Produkte in dieser Woche zu freuen. Er geht viel mehr von einer Ankündigung einer weiteren virtuellen Keynote aus. Dies wäre nach der WWDC 2020 die zweite Veranstaltung, die rein virtuell abgehalten wird.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event.

— Mark Gurman (@markgurman) September 6, 2020