Apple gibt an: Geräte im Blockierungsmodus wurden noch nie gehackt

2022 hat Apple den sogenannten Blockierungsmodus (englisch: Lockdown Mode) für seine iPhones, iPads und Macs veröffentlicht. Seitdem ist dem Unternehmen kein Fall bekannt, in dem ein iPhone bei diesem aktivierten Extra-Schutz gehackt wurde.

„Uns sind keine erfolgreichen Spyware-Angriffe auf Apple-Geräte mit aktiviertem Lockdown-Modus bekannt“, lässt Apple über einen Sprecher gegenüber TechCrunch mitteilen. Der Blockierungsmodus gibt es auf dem iPhone, iPad und Mac, er lässt sich über Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Blockierungsmodus aktivieren.

So funktioniert der Blockierungsmodus

Dabei handelt es sich um einen Modus, der auf der einen Seite Funktionen deaktiviert, dafür aber auch ein erhebliches Plus an Sicherheit garantiert. Das gelingt durch die gezielte Abschaltung sicherheitsrelevanter Funktionen wie etwa E-Mail-Anhänge, Webtechnologien und die automatische Verbindung mit unsicheren Netzwerken – alles Funktionen, die besonders anfällig für Malware sind.

Die Aussage Apples, der Modus sei sehr sicher, kommt in einer Zeit, in der sich iPhone-, iPad-, und Mac-Software auffällig oft mit Angriffen konfrontiert sehen. Erst kürzlich haben iOS 26.4 und Co relevante Sicherheitslücken geschlossen.

Der Blockierungsmodus ist speziell für Risikogruppen wie Journalisten, Aktivisten und Anwälten eingeführt worden und sollte aktiviert werden, wenn betroffene Personen möglicherweise Ziel von staatlichen Akteuren werden könnten.