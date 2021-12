Home Daybreak Apple Apple flirtet mit China | Foxconn vergiftet Mitarbeiter | die App-Highlights des Jahres – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Welches waren die spannendsten Apps oder App-Updates des Jahres? Mein Kollege David hat sich mit dieser Frage beschäftigt und seine Auswahl ist auf jeden Fall einen Blick wert. Leider wissen wir inzwischen auch, wieso Apple sich dafür einsetzte, eine Foxconn-Fabrik in Indien schließen zu lassen. Und leider scheint sich inzwischen auch anzudeuten, dass Apple offenbar gewillt ist, China weitere Gefälligkeiten zu erweisen. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Und damit darf ich auch gleich anfangen: Es ist kein Geheimnis, dass ich es als unglücklich empfinde, wie Apple einigen Zwängen folgt, um seine Investoren und Aktionäre – und damit auch mich – zu beglücken..

Denn dass China einer der Schlüsselmärkte Apples ist, bald so wichtig wie der US-Markt, ist ebenfalls kein Geheimnis. Vor diesem Hintergrund wirkt es zwar monströs, aber nicht überraschend, dass Tim Cook sich bereit erklärte, 275 Milliarden Dollar in China zu investieren. Das drückt sich auch darin aus, dass man nun offenbar die Lieferkette so umbauen möchte, dass chinesische Unternehmen ein Übergewicht erlangen und Auftragsfertiger aus Taiwan verdrängt werden.

Nun ist auch das taiwanische Foxconn kein Wohlfahrtsunternehmen, wie gewiss jeder weiß, nur ist es sicherlich eine katastrophale Botschaft, wenn es Apple offenbar völlig egal ist, wo und auf welche Weise das eigene Wachstum geschaffen wird, hier die entsprechenden Details.

Die spannendsten Apps des Jahres

Im AppSalat würfeln wir euch regelmäßig unsere Auswahl der interessantesten neuen Apps sowie App-Updates, zuletzt haben wir aber mal einen Blick auf das Jahr 2021 geworfen. Was unser App-Redakteur hier am interessantesten fand, lest ihr hier.

Schlechtes Essen und miese Unterbringung

Eine üble Geschichte: Apple hatte sich zuletzt dafür eingesetzt, eine Fabrik von Foxconn in Südindien einstweilen zu schließen. Grund dafür waren Missstände in dem betreffenden Werk, über die wir auch zuvor bereits berichtet hatten. Wie übel es dort zugegangen ist, wurde aber erst jetzt öffentlich. Würmer im Essen? Da hätte ich schon längst gekündigt.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

LG hat eine neue Generation von OLED-Displays vorgestellt. „OLED EX“ soll nicht nur heller, sondern auch dünner ausfallen als klassische Panels und damit auch den Mini-LEDs in Apples MacBook überlegen sein, hier dazu mehr.

Telegram kann jetzt auch übersetzen.

Das jüngste Update bringt allerhand Neuerungen für die App, die Nachrichten in Gruppen jetzt auch übersetzen kann, hier die Details.

Spotify will die HiFi-Option noch nicht begraben.

Das erklärte man gegenüber den Kollegen von Golem. Dennoch ist es fraglich, ob und wann ein solches Feature noch kommt.

Apple könnte die Apple Watch mit einer neuen Krone bringen.

Ein entsprechendes Patent hat Apple zumindest beantragt und auch erteilt bekommen, hier lest ihr mehr darüber, wie sich die Uhr dadurch verändern könnte.

Und dann wollen wir noch darauf hinweisen, dass ein Richter dem Vergleich im sogenannten Taschenkontrollenprozess grundsätzlich zugestimmt hat.

An dieser Stelle darf ich euch allen einen guten Rutsch wünschen, denn dies ist der letzte Überblick am Morgen in diesem Jahr.

