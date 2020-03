iPhone 12: Time-of-Flight-Kamera erlaubt nachträgliche Fokusbearbeitung und bessere 3D-Modelle

Das iPhone 12 kommt wohl mit einer 3D-Kamera, doch wo die genau ihre Vorteile ausspielen soll, war lange eher eine theoretische Frage. Meran Nun gibt es hierzu ein wenig konkretere Vorstellungen.

Im Herbst wird das iPhone 12 erwartet, es kommt Corona-bedingt möglicherweise etwas später, wie wir in einer früheren Meldung berichteten, aber ein Marktstart in diesem Jahr wird wohl so oder so erfolgen. Neben 5G als Highlight des iPhone 12 wird wohl eine 3D-Kamera ein weiteres Kernfeature des iPhone 12 sein. Was eine solche leistet, führte nun ein neuer Bericht von Fast Company etwas genauer aus.

Apple könnte den Nutzern zwei interessante neue Anwendungsmöglichkeiten bieten.

Nachträglich den Fokus verändern und bessere 3D-Bilder

Einerseits wird eine 3D-Kamera mit einem sogenannten Time-of-Flight-Sensor für eine bessere AR-Erfahrung gebraucht, hörte man immer wieder, aber was heißt das? Es heißt, die 3D-Modelle werden verlässlicher und präziser, so Fast Company. Die 3D-Kamera des iPhone 12 arbeitet wohl lasergestützt und mit viel Software-Unterstützung. Sie misst laufend die Abstände zwischen dem iPhone und Oberflächen und Gegenständen in der Umgebung und das wohl mit einer Reichweite von einigen Metern. Sie leistet also das, was die TrueDepth-Kamera auf der Front aktuell schon tut. Damit lassen sich die 3D-Modelle der Umgebung deutlich akkurater herstellen, was eine deutlich überzeugendere Anwendung der AR-Effekte erlaubt. Bis jetzt nutzt das iPhone den Parallaxeneffekt der Daten seiner zwei Kameras, um sowohl den Porträt-Modus, als auch AR-Apps zu ermöglichen. Eine Time-of-Flight-Kamera würde hier neue Maßstäbe setzen.

Ein weiteres neues und spannendes Feature wäre die Möglichkeit, bei Aufnahmen nachträglich den Fokus zu bearbeiten, was aktuell nur mit teuren Lichtfeld-Kameras möglich ist, die von Profis genutzt werden. Das iPhone 12 wäre hier natürlich nicht mit diesen Highend-Kameras vergleichbar, das Ergebnis dürfte aber für die meisten Nutzer ausreichend sein, mutmaßt Andre Wong, bei Lumentum verantwortlich für 3D-Sensoren. Apple wird wohl zumindest ein iPhone 12-Modell mit der neuen 3D-Kamera ausstatten.

